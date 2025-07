De gibis a peças raras: criador de ‘Star Wars’ revela visual de seu museu de arte narrativa nos EUA

Pela primeira vez em 50 anos, George Lucas marcou presença na Comic-Con de San Diego , no último domingo (27), em um momento emocionante para os fãs. O cineasta aproveitou a ocasião para revelar o design do aguardado Museu Lucas de Arte Narrativa, que será inaugurado em Los Angeles.



O espaço abrigará sua coleção pessoal, composta por mais de 40 mil peças — de gibis a objetos raros das franquias Indiana Jones e Star Wars .



Lucas contou que começou a colecionar arte ainda na faculdade e que nunca teve interesse em vender nenhuma peça. Para ele, a arte carrega uma forte carga emocional e o museu será, nas suas palavras, um “templo para as criações”.