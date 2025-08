Shakira faz história com turnê no México Cantora retorna à capital mexicana após vender 1 milhão de ingressos News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h00 ) twitter

A turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran da cantora Shakira alcançou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos no México. A artista realizou 26 apresentações no país, divididas em duas fases. Após esgotar lotações em sete shows consecutivos em março, ela retornará à Cidade do México para quatro novos concertos entre agosto e setembro.

O sucesso monumental da turnê resultou em uma arrecadação de aproximadamente US$ 130 milhões até junho. Em reconhecimento ao seu impacto na música pop latina, Shakira foi eleita a principal artista do gênero pela Billboard, destacando-se entre as 50 melhores cantoras latinas.

