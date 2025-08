Nissan anuncia fechamento de fábrica no México, após quase seis décadas Unidade era responsável pela produção de dois modelos importantes e que são vendidos no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h00 ) twitter

A Nissan confirmou nesta semana que encerrará as atividades da fábrica de Cuernavaca, no México, até março de 2026. Inaugurada em 1966, a unidade foi a primeira da marca fora do Japão e desempenhou papel estratégico na expansão da montadora para o mercado norte-americano, especialmente com a produção do Datsun Bluebird. Ao longo de quase seis décadas, mais de seis milhões de veículos foram fabricados no local.

Nissan anunciou fechamento de fábrica em Cuernavaca, México Nissan Divulgação

Atualmente, a planta é responsável pela produção da picape Frontier e do sedã Versa. Ambos os modelos terão sua fabricação transferida para o complexo industrial de Aguascalientes, também no México, que atenderá tanto ao mercado interno quanto às exportações, especialmente para os Estados Unidos.

Conhecida inicialmente como CIVAC, a unidade de Cuernavaca foi construída em um momento decisivo da Nissan, logo após a fusão com a Prince Motor Company.

Com a introdução de tarifas de importação de até 25% pelo governo norte-americano nos anos 1960, a montadora optou por investir na produção local para ampliar sua presença nos EUA.

Nos anos seguintes, a Nissan expandiu sua atuação na América do Norte, com destaque para a abertura da fábrica de Smyrna, no Tennessee (EUA), onde passou a montar modelos como Altima, Maxima, Rogue, Pathfinder, o elétrico Leaf e o SUV de luxo Infiniti QX60. A crescente capacidade de produção nos Estados Unidos acabou tornando algumas unidades mexicanas menos estratégicas, o que motivou a concentração das operações em Aguascalientes.

O fechamento da planta faz parte de um amplo processo de reestruturação global da Nissan. A montadora japonesa anunciou recentemente um plano para captar 860 bilhões de ienes (cerca de R$ 32 bilhões) por meio da emissão de títulos de dívida. O valor será destinado ao fortalecimento da liquidez da divisão automotiva e ao suporte das metas previstas no plano estratégico de médio e longo prazo, batizado de Re:Nissan, que também prevê o corte de até 20 mil postos de trabalho ao redor do mundo.

