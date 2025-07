Com dublagem da lenda do basquete Stephen Curry, ‘Um Cabra Bom de Bola’ ganha trailer em português Longa estreia nos EUA em fevereiro de 2026 News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 11h29 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h32 ) twitter

O filme “Um Cabra Bom de Bola”, com dublagem do astro do basquete Stephen Curry, lançou seu trailer em português. A trama segue um jovem jogador de basquete enfrentando a pressão de ser visto como o maior de todos os tempos, ou “GOAT”, uma expressão que também significa “cabra” em inglês, adicionando humor à história.

Com uma abordagem divertida sobre o universo esportivo, o longa tem estreia programada para fevereiro de 2026 nos Estados Unidos, mas ainda não há data definida para o lançamento no Brasil.

