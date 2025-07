Prótese biônica do MIT promete melhorar qualidade de vida de pessoas com amputações acima do joelho

Uma prótese biônica inovadora desenvolvida pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) , nos Estados Unidos, pode oferecer melhorias na qualidade de vida de pessoas com amputações acima do joelho . A tecnologia se conecta diretamente aos músculos e ossos, captando sinais elétricos para guiar os movimentos com precisão.



Fixada ao fêmur com titânio, a prótese possui 16 fios internos que interpretam comandos musculares e permite que os pacientes subam escadas ou ainda desviem de obstáculos com facilidade.



Durante a fase de testes, os usuários relataram “sentir” que o membro artificial era parte do próprio corpo. Segundo os cientistas, esse é um sinal fundamental do avanço da prótese . Agora, a expectativa é que o dispositivo passe por ensaios clínicos em breve e consiga aprovação dos órgãos reguladores para ser comercializado em cerca de cinco anos.