Aplaudido por 19 minutos em Cannes, ‘Sentimental Value’ ganha primeiro trailer

Após ser ovacionado por 19 minutos na exibição no Festival de Cannes , Sentimental Value lançou seu primeiro trailer oficial. A trama explora os conflitos familiares durante um reencontro de duas irmãs com seu pai distante, um diretor de cinema que tenta retornar aos cartazes.



Dirigido pelo cineasta norueguês Joachim Trier, conhecido pelo sucesso indicado ao Oscar de 2022 A Pior Pessoa do Mundo , o longa estreia em novembro nos Estados Unidos, mas ainda não tem data de exibição confirmada no Brasil.