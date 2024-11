Fernando Haddad diz que big techs do streaming serão taxadas: 'Estamos devendo isso'

Em entrevista exclusiva à RECORD na sexta-feira (29), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , comentou sobre a proposta de regulação das plataformas de streaming e afirmou que as big techs serão taxadas. "[A proposta] vai esse ano para o Congresso. Todas essas big techs vão ser disciplinadas. Estamos devendo isso", afirmou. Haddad também declarou que já tem um “caminho traçado” para a recuperação econômica do país, que envolve investir na economia verde, com foco em energias solar e eólica, e aumentar a produtividade da agricultura para que o Brasil se torne o “supermercado do mundo”. “A responsabilidade fiscal não pode ser um projeto de governo, mas é uma política de Estado e todos têm que ter compromisso com isso”, explicou.