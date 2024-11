'Não perdoo nunca', diz viúva de Anderson após condenação de Lessa e Queiroz

Após o fim do julgamento que condenou os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pelo assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, na noite desta quinta-feira (31), os familiares das vítimas falaram sobre a sentença. “Quem tem que perdoá-los é Deus, eu não perdoo nunca”, disse Ágatha Arnaus, viúva de Anderson. “Esse é um cenário absurdo, a morte deles é para sempre, eu daria qualquer coisa para que eles estivessem aqui, não importa o valor”, completou.



Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados a tiros na noite de 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Ronnie Lessa e Élcio Queiroz confessaram a participação e execução do crime. Lessa foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão, já Queiroz, a 59 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão.