Tax free: proposta para isentar turistas estrangeiros de ICMS no Rio vai para sanção do governador

A proposta de restituição de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços) para turistas de fora do Brasil foi aprovada pela Assembleia Legislativa e agora vai à sanção do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro . Caso aprovada, com a Tax Free, como é chamada a medida, o turista estrangeiro deverá informar ao final da compra, feita em estabelecimentos comerciais do estado , que deseja a devolução do valor da taxa. O desconto só não valerá em supermercados, farmácias, hotéis, restaurantes, bares e similares.



Nas áreas de embarque e desembarque de portos e aeroportos, a nota da compra deverá ser apresentada com o passaporte para garantir o desconto. As demais regras devem ser definidas apenas após a aprovação do governador.