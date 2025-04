Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro bate recorde de turistas internacionais no início do ano

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro registrou o maior número de turistas estrangeiros nos dois primeiros meses do ano em quase cinco décadas. O Galeão teve um crescimento de 19% de passageiros internacionais em relação ao mesmo período no ano passado, totalizando mais de 470 mil pessoas. Esse número representa um recorde desde a inauguração do terminal internacional em 1977.



A desvalorização do real em relação ao dólar, o período de festas e o verão são os principais fatores para o crescimento. De acordo com o Ministério do Turismo, o Rio de Janeiro recebeu mais de 500 mil turistas internacionais desde o início do ano. A expectativa é de um crescimento de 23% nos embarques e desembarques até o fim do semestre.