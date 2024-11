Vazamento de poço de petróleo causa impactos em área de vegetação no norte do Espírito Santo

Um poço de petróleo recém-perfurado sofreu vazamento de uma abundância de emulsão de óleo e perda de vapor no Campo Inhambu, em São Mateus, no norte do Espírito Santo . Segundo a companhia responsável, o poço ainda não estava em produção no momento do incidente, portanto, a substância vazada não é óleo.



O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi acionado e, a princípio, destacou que ocorreram impactos leves na vegetação do entorno do local de extração de petróleo. Uma avaliação mais detalhada será realizada nos próximos dias, mas o instituto não soube precisar até quando o resultado será divulgado. Ninguém ficou ferido com o incidente.