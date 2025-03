Neymar Jr. é cortado da Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa Record News|Do canal Record News no YouTube 14/03/2025 - 19h22 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar Jr. foi cortado da seleção brasileira para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o anúncio foi feito hoje (14) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os atletas Danilo, do Flamengo e Ederson, do Manchester City, também foram cortados. No lugar dos três, o treinador Dorival Jr. convocou Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.