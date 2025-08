Ao vivo e com imagens: veja Taubaté X São Paulo pela 5ª rodada do Paulistão Feminino Empatados na tabela, times tentam se aproximar das líderes; transmissão começa às 10h30 deste sábado (2) Paulistão Feminino|Do R7 02/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 09h00 ) twitter

O Paulistão Feminino está de volta com um emocionante duelo de seis pontos. Empatados na tabela, Taubaté e São Paulo se enfrentam neste sábado (2), no estádio Joaquim de Morais Filho, na cidade de Taubaté (SP). Com transmissão da RECORD NEWS, o pré-jogo começa às 10h30 e a bola rola a partir das 11h. Assista!

