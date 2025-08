Taubaté ou São Paulo? Veja quem o elenco da RECORD NEWS acha que vencerá o jogo deste sábado (2) Emissora transmite a partida válida pela quinta rodada do Paulistão Feminino, com pré-jogo a partir das 10h30 Paulistão Feminino|Ana Mello*, do R7 01/08/2025 - 14h04 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A partida entre Taubaté e São Paulo acontece neste sábado (2) às 10h30, válida pela quinta rodada do Paulistão Feminino.

Ambas as equipes possuem 6 pontos e buscam posições altas na tabela após desempenhos irregulares.

Elenco da RECORD NEWS palpita sobre o jogo, com todos indicando vitória do São Paulo.

Os palpites variam entre placares de 1 a 0 a 3 a 1 a favor do time tricolor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Taubaté e São Paulo se enfrentam pela quinta rodada do Paulistão Feminino Reprodução/Instagram @saopaulofc_fem @taubatefeminino

Neste sábado (2), a partir das 10h30, a RECORD NEWS, o PlayPlus e o R7 transmitirão o embate entre Taubaté e São Paulo pela quinta rodada do Paulistão Feminino. O jogo é um confronto direto na busca pelas primeiras colocações, já que as duas equipes somam 6 pontos cada. A partida será realizada no estádio Joaquim de Morais Filho, na cidade de Taubaté (SP).

A jornada de ambos os times tem sido uma montanha-russa! Na primeira e terceira rodadas, as taubateanas foram goleadas pela Ferroviária e pelas ‘brabas’ do Corinthians, mas recuperaram o fôlego com vitórias sobre o Realidade Jovem e as ‘sereias’ do Santos.

As soberanas também passaram por alto e baixos; perderam para as santistas e palmeirenses durante a primeira e terceira rodadas, mas venceram Bragantino e Corinthians nas outras partidas.

Mas, afinal, quem leva a melhor?

Aquecendo os motores para um confronto tão esperado, o elenco da RECORD NEWS se reuniu para palpitar sobre quem será o time vitorioso.

‌



Palpiteiros apostam em vitória do São Paulo neste sábado (2) Arte/R7

Entre os participantes estão Matheus Teixeira e Nayara Inorro, do Elas com a Bola; Camila Juliotti, comentarista do R7; o narrador Lucas Pereira; o apresentador Caique Resende; e a convidada especial Yara Fantoni, jornalista esportiva do Desimpedidos, que também atua nas transmissões do Campeonato Brasileiro masculino no R7 e no PlayPlus.

Dessa vez os palpites foram unânimes, apontando para vitória do São Paulo. Para Camila, Nayara e Yara, as tricolores irão sair como vencedoras pelo placar de 2 a 0; Lucas acha que o placar do jogo ficará 3 a 1 para as são-paulinas. Já Matheus palpitou que o embate será 2 a 1 para o São Paulo. Caique, por sua vez, acredita em vitória tricolor pela contagem mínima: 1 a 0.

‌



Camila Juliotti lidera o time dos palpiteiros da RECORD NEWS Arte R7 - 31.07.2025

Camila Juliotti lidera o time de palpiteiros com 15 pontos, seguindo o critério de 10 pontos para quem crava o resultado e 5 pontos para quem acerta as vencedoras da partida ou o empate. Já quem erra o palpite das duas formas termina a rodada zerado. E agora, será que teremos mudança no ranking neste sábado (2)?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7