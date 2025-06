Corinthians e Palmeiras 100%: confira a terceira rodada do Paulistão Feminino Ariel Godoi, do Timão, marcou mais um gol e segue no topo da lista de artilharia Paulistão Feminino|Do R7 05/06/2025 - 20h38 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h05 ) twitter

A terceira rodada do Paulistão Feminino chegou ao fim nesta quinta-feira (5) com o duelo entre Ferroviária e Santos — transmitido pela RECORD NEWS. Confira tudo o que aconteceu na rodada:

Realidade Jovem 0 x 4 Bragantino

Na partida que abriu a rodada nesta quarta-feira (4), o Bragantino goleou o Realidade Jovem em jogo disputado no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP). O Massa Bruta dominou a partida nas duas etapas, marcando duas vezes no primeiro tempo, com Isa Rangel, e duas na etapa complementar, com gols de Dos Santos e Catalina.

Palmeiras 3 x 2 São Paulo

No clássico Choque-Rainha, as Palestrinas saíram vitoriosas. O Palmeiras abriu 2 a 0, com gols de Tainá Maranhão e Poliana. As Soberanas diminuíram com um gol de Day ainda no primeiro tempo, mas Bruna Calderan marcou contra e devolveu a vantagem de dois gols para o Palmeiras. No fim do segundo tempo, Giovanna Crivelari tentou colocar o São Paulo de volta ao jogo, mas a partida terminou com o placar de 3 a 2 para a equipe alviverde.

Corinthians 5 x 1 Taubaté

No Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP), o Corinthians não tomou conhecimento do Taubaté e venceu por 5 a 1 — com direito a dois gols de falta. Os gols alvinegros foram marcados por Jaqueline, Ariel Godoi, Andressa Alves e Gabi Zanotti (2). Kakau descontou para a equipe taubateense.

Ferroviária x Santos

Na última partida da terceira rodada, Ferroviária e Santos empataram por 1 a 1, no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Branco. O placar abriu com um gol de falta de Rafa Andrade pelo Alvinegro Praiano, aplicando a “lei do ex” — quando uma jogadora marca gol no time em que já atuou. Já o empate das Guerreiras Grená saiu aos 87 minutos da etapa final pelos pés de Micaelly.

Classificação

O Corinthians segue na liderança, com 100% de aproveitamento e nove pontos na tabela. O Palmeiras também está 100% na competição, mas fica na segunda colocação por conta do saldo de gols. Nas últimas posições, estão Taubaté e Realidade Jovem, ambos sem pontos.

Artilharia

Ariel Godoi em ação contra o Taubaté Guilherme Veiga/Ag. Paulistão — 04.06.2025

A atacante Ariel Godoi, do Corinthians, segue no topo da lista da artilharia do campeonato, com quatro gols. A vice-liderança tem um empate entre quatro jogadoras, Gabi Zanotti (Corinthians), Isa Rangel (Bragantino), Giovanna Crivelari (São Paulo) e Kakau (Taubaté) — todas com dois gols.

Próxima rodada

A quarta rodada terá os duelos entre Realidade Jovem e Ferroviária, Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, e Taubaté e Santos. A RECORD NEWS transmitirá o clássico majestoso no dia 22 de junho, domingo, às 19h, mas também será possível acompanhar pelo R7 e no PlayPlus.

*Sob supervisão de Thaís Sant’Anna