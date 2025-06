Paulistão Feminino: Corinthians goleia Taubaté e segue na liderança do campeonato

Pela terceira rodada do Paulistão Feminino , o Corinthians enfrentou o Taubaté no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP), na última quarta-feira (4). As Brabas venceram de goleada por 5 a 1.



O Corinthians abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Jaqueline. Oito minutos depois, Kakau buscou o empate para a equipe do interior paulista, finalizando no canto, sem chances para a goleira Kemelli. Ainda antes do fim da primeira etapa, as Brabas voltaram à frente do placar com gol da artilheira Ariel Godoi .



Apesar da competitividade nos primeiros 45 minutos, o Timão dominou o segundo tempo. Aos 19 minutos, Andressa Alves cobrou uma falta que desviou na barreira e terminou na rede adversária. Aos 31, mais uma falta originou um gol alvinegro, desta vez de Gabi Zanotti. A camisa 10 fechou a goleada, marcando de cabeça aos 34.



Com a vitória, o Corinthians segue na liderança do campeonato, com 9 pontos e 11 gols de saldo. Já o Taubaté ocupa a sétima colocação, à frente apenas do Realidade Jovem. Na próxima rodada, as Bravas enfrentam o São Paulo em 22 de junho. O jogo terá transmissão da RECORD NEWS. Já o Taubaté recebe o Santos no dia 9 de julho.



A terceira rodada termina nesta quinta-feira (5), com o duelo entre Ferroviária e Santos . O jogo será transmitido pela RECORD NEWS, a partir das 17h10. Você também pode acompanhar a partida no R7 e no PlayPlus .