Bragantino desencanta, vence Realidade Jovem e conquista primeiros três pontos no Paulistão Feminino

A terceira rodada do Paulistão Feminino começou nesta quarta-feira (4) com o duelo entre Realidade Jovem e RB Bragantino , no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP). A equipe de Bragança Paulista saiu vitoriosa, com uma goleada de 4 a 0.



O Massa Bruta abriu o placar logo no início da partida com gol de Isa Rangel. A camisa 7 também marcou o segundo do Bragantino, aos 47 minutos do primeiro tempo. Aos seis minutos da segunda etapa, Dos Santos finalizou de fora da área e ampliou o placar. Dois minutos depois, o Bragantino decretou a vitória, com gol de Catalina.



Com a vitória, o Massa Bruta conquistou seus primeiros três pontos na competição. Já a Realidade Jovem segue sem pontuar, ocupando a última colocação na tabela. Na quarta rodada, o time do interior paulista recebe a Ferroviária no dia 21 de junho. Já o Bragantino enfrenta o Palmeiras em 22 de junho.



A terceira rodada do Paulistão Feminino termina nesta quinta-feira (5), com o duelo entre Ferroviária e Santos . O jogo será transmitido pela RECORD NEWS, a partir das 17h10. Você também pode acompanhar a partida no R7 e no PlayPlus .