Gol contra garante vitória do São Paulo sobre Taubaté no Paulistão Feminino

Melhores momentos: São Paulo vence Taubaté com gol contra no Paulistão Feminino

No último sábado, o São Paulo venceu o Taubaté por 1 a 0 em partida pelo Paulistão Feminino. O jogo ocorreu em Taubaté e foi decidido por um gol contra da zagueira Jérika, do time da casa, aos 21 minutos do segundo tempo.

A partida foi marcada por diversas tentativas de ataque de ambas as equipes, mas o gol acidental de Jérika garantiu a vitória são-paulina. Com este resultado, o São Paulo somou pontos importantes na competição.

