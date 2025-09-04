Red Bull Bragantino enfrenta Corinthians pelo Paulistão Feminino; veja ao vivo e com imagens Bragantinas recebem as Brabas, líderes do campeonato, nesta quinta (4), a partir das 16h45, com transmissão da RECORD NEWS Paulistão Feminino|Do R7 04/09/2025 - 16h01 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h01 ) twitter

Em jogo válido pela oitava rodada do Paulistão Feminino, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino na tarde desta quinta-feira (4). A transmissão pela RECORD NEWS começa às 16h45 com o pré-jogo, e a bola rola às 17h. Acompanhe!

Fique por dentro da competição com um guia completo do Paulistão Feminino. E teste seus conhecimentos sobre o torneio em um quiz preparado pelo R7!