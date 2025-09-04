Veja os palpites do elenco da RECORD NEWS para Bragantino x Corinthians pelo Paulistão Feminino
Emissora transmite o confronto nesta quinta-feira (4), a partir das 16h45
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A RECORD NEWS transmite nesta quinta-feira (4), a partir das 16h45, o confronto entre Red Bull Bragantino e Corinthians pela oitava rodada do Paulistão Feminino. Para esquentar mais esse jogão do principal estadual do país, a equipe de transmissão da emissora deu seus palpites.
O narrador Lucas Pereira, a repórter Beatriz Consolin e a convidada Yara Fantoni apostam em vitória das ‘Brabas’ pelo placar de 2 a 1. A apresentadora do Elas com a Bola, Nayara Inorro, por sua vez, acredita em uma vitória corintiana por 2 a 0.
Já a comentarista Camila Juliotti e o apresentador Caique Resende não estão tão confiantes assim no desempenho do Corinthians, que acabou de se classificar à final do Brasileirão feminino. Para Camila, a partida terminará empatada por 1 a 1. Já para Caique, não haverá nenhum gol no confronto, disputado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). E você, torcedor: qual seu palpite?
O time do interior paulista ocupa a quinta posição, com oito pontos, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota, e busca a vitória para se manter na disputa direta por uma vaga nas semifinais.
Já o Corinthians lidera de forma isolada, com 18 pontos, tendo conquistado seis triunfos em sete jogos disputados.