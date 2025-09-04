Logo R7.com
Bragantino x Corinthians | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Veja os palpites do elenco da RECORD NEWS para Bragantino x Corinthians pelo Paulistão Feminino

Emissora transmite o confronto nesta quinta-feira (4), a partir das 16h45

Paulistão Feminino|Do R7

  • A RECORD NEWS transmite Bragantino x Corinthians pelo Paulistão Feminino nesta quinta-feira (4), às 16h45.
  • Palpites da equipe de transmissão variam entre vitórias do Bragantino (2 a 1) e Corinthians (2 a 0).
  • Camila Juliotti prevê empate em 1 a 1, enquanto Caique Resende aposta em um jogo sem gols.
  • Bragantino busca vitória para se manter na disputa por uma vaga nas semifinais, enquanto Corinthians lidera o torneio com 18 pontos.

Com seis vitórias em sete jogos, as 'Brabas' são o grande destaque da competição até o momento Reprodução/ Record News

A RECORD NEWS transmite nesta quinta-feira (4), a partir das 16h45, o confronto entre Red Bull Bragantino e Corinthians pela oitava rodada do Paulistão Feminino. Para esquentar mais esse jogão do principal estadual do país, a equipe de transmissão da emissora deu seus palpites.

O narrador Lucas Pereira, a repórter Beatriz Consolin e a convidada Yara Fantoni apostam em vitória das ‘Brabas’ pelo placar de 2 a 1. A apresentadora do Elas com a Bola, Nayara Inorro, por sua vez, acredita em uma vitória corintiana por 2 a 0.

Já a comentarista Camila Juliotti e o apresentador Caique Resende não estão tão confiantes assim no desempenho do Corinthians, que acabou de se classificar à final do Brasileirão feminino. Para Camila, a partida terminará empatada por 1 a 1. Já para Caique, não haverá nenhum gol no confronto, disputado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). E você, torcedor: qual seu palpite?

Equipe de transmissão aposta, em sua maioria, em triunfo corintiano em Bragança Paulista Arte/R7

O time do interior paulista ocupa a quinta posição, com oito pontos, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota, e busca a vitória para se manter na disputa direta por uma vaga nas semifinais.


Já o Corinthians lidera de forma isolada, com 18 pontos, tendo conquistado seis triunfos em sete jogos disputados.

