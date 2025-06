Corinthians continua na liderança pelo Paulistão Feminino

O Corinthians venceu o Taubaté por 5 a 1 nesta quarta-feira (4), no estádio José Liberatti, em Osasco, e manteve a liderança do Campeonato Paulista feminino pelo saldo de gols. Com time misto, o clube poupou atletas que estavam com as seleções brasileira e venezuelana na última data Fifa , mas ainda assim demonstrou força, principalmente na segunda etapa.



O primeiro tempo foi mais equilibrado. O placar foi aberto aos 30 minutos com Jaqueline , após jogada iniciada por Ariel Godói. O Taubaté reagiu rapidamente e empatou oito minutos depois, com gol de Cacau. Mas o Timão não demorou a responder: Vic Albuquerque fez grande jogada pela direita e cruzou para Ariel Godoi , que contou com falha da goleira Holanda para marcar o segundo.



Na etapa final, as Brabas dominaram. Aos 18 minutos, Andressa Alves cobrou falta, marcando mais um gol para o Timão. Aos 32 minutos Gabi Zanotti , marcou um golaço de falta, com cobrança marcada por cima da barreira. Dois minutos depois, completou de cabeça o cruzamento de Andressa Alves e fechou o marcador.



Com a vitória, o Corinthians chegou a nove pontos e segue na liderança. Já o Taubaté permanece com três pontos e ocupa a penúltima posição na tabela.



