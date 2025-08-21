Logo R7.com
'Brabas' do Corinthians fazem 3 a 0 no Realidade Jovem e disparam na liderança do Paulistão Feminino

Contra as lanternas, equipe alvinegra marcou três no primeiro tempo e só administrou na etapa complementar; veja os melhores momentos

Nesta quinta-feita (21), Corinthians e Realidade Jovem se enfrentaram no estádio João Mendes Athayde, na cidade de São José do Rio Preto (SP), em partida válida pela sétima rodada do Paulistão Feminino.

O Corinthians abriu o placar logo os 2 minutos do primeiro tempo de jogo, com a atacante Ivana Fuso.

Ainda na primeira parte do jogo, as Brabas mostraram sua garra e marcaram outros dois gols; aos 25 minutos com Juliana Passari e, aos 41, com a zagueira Thais Regina.

Com o resultado de 3 a 0, o Corinthians se isola na liderança com 18 pontos, enquanto a equipe do Realidade Jovem segue na lanterna com apenas um.

