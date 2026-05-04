RECORD NEWS exibe Ferroviária x Santos pela primeira rodada do Paulistão F nesta quarta (6)

O Paulistão F, novo nome do Paulistão Feminino, vai começar, e a RECORD NEWS vai mostrar todos os lances do principal estadual do país. Na primeira rodada, você vai ver um duelo de tradição na modalidade: Ferroviária x Santos. É nesta quarta (6), a partir das 19h45. Não perca!



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