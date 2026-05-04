Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Corinthians x Palmeiras | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

RECORD NEWS exibe Ferroviária x Santos pela primeira rodada do Paulistão F nesta quarta (6)

Confronto entre as Guerreiras Grenás e as Sereias da Vila será exibido ao vivo, a partir das 19h45

Paulistão Feminino|Do R7

  • Google News

O Paulistão F, novo nome do Paulistão Feminino, vai começar, e a RECORD NEWS vai mostrar todos os lances do principal estadual do país. Na primeira rodada, você vai ver um duelo de tradição na modalidade: Ferroviária x Santos. É nesta quarta (6), a partir das 19h45. Não perca!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ferroviária
  • Paulistão
  • Santos (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.