Ferroviária vence Santos por 2 x 1 em clássico do Paulistão F 2026; confira na íntegra
Duelo ocorreu na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em partida válida pela primeira rodada do campeonato
A Ferroviária venceu o Santos por 2 x 1 na estreia do Paulistão F 2026, nesta quarta-feira (6). Válida pela primeira rodada do campeonato, a partida ocorreu na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
As Guerreiras Grenás abriram o placar com um pênalti convertido por Thaysiane. Aos três minutos do segundo tempo, Micaelly ampliou para o clube de Araraquara. No entanto, após assistência de Eudimilla, Analuyza diminuiu o placar para as Sereias da Vila.
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