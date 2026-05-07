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Ferroviária x Santos | Ao vivo com imagens Paulistão F 2026 | R7 Esportes

Ferroviária vence Santos por 2 x 1 em clássico do Paulistão F 2026; confira na íntegra

Duelo ocorreu na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em partida válida pela primeira rodada do campeonato

Paulistão Feminino|Do R7

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Ferroviária venceu o Santos por 2 x 1 na estreia do Paulistão F 2026, nesta quarta-feira (6). Válida pela primeira rodada do campeonato, a partida ocorreu na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

As Guerreiras Grenás abriram o placar com um pênalti convertido por Thaysiane. Aos três minutos do segundo tempo, Micaelly ampliou para o clube de Araraquara. No entanto, após assistência de Eudimilla, Analuyza diminuiu o placar para as Sereias da Vila.

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