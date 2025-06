Virada emocionante e Palestrinas na liderança: tudo sobre a quarta rodada do Paulistão Feminino Nos acréscimos do Majestoso, Corinthians perdeu os 100% de aproveitamento e a ponta da tabela, que ficou com o Palmeiras Paulistão Feminino|Do R7 23/06/2025 - 18h24 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo marcou duas vezes nos acréscimos, com gols de Kaká e Vitorinha Jhonny Inácio/Ag.Paulistão — 22.06.2025

A quarta rodada do Paulistão Feminino foi marcada por uma virada nos acréscimos do clássico Majestoso e por uma mudança na ponta da tabela, agora ocupada pelo Palmeiras.

Outro destaque foi a recuperação da Ferroviária, que goleou na primeira partida sem a técnica Jessica de Lima. A rodada será encerrada apenas no dia 9 de julho, quando a AD Taubaté recebe o Santos no Estádio Joaquim de Morais Filho. Confira abaixo os principais lances do que rolou até o momento.

São Paulo 2 X 1 Corinthians

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No duelo transmitido pela RECORD NEWS, as Brabas saíram na frente do placar com um belo gol de Duda Sampaio, aos 32 minutos do primeiro tempo. O resultado se mantinha até os acréscimos do segundo tempo, quando a zagueira Kaká cabeceou para buscar o empate são-paulino. Logo na jogada seguinte, as Soberanas voltaram ao ataque e viraram o jogo, com gol de Vitorinha. Com o resultado, o Corinthians estacionou nos nove pontos, na segunda colocação, enquanto o São Paulo subiu para o quarto lugar, com seis pontos.

Red Bull Bragantino 2 X 2 Palmeiras

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na manhã de domingo (22), o RB Bragantino recebeu o Palmeiras, em partida que terminou em empate. A equipe da casa marcou duas vezes na primeira etapa, abrindo 2 a 0 no placar, com gols de Thayslane e Ana Carla. No segundo tempo, as Palestrinas reagiram e buscaram o empate, com gols de Tainá Maranhão e Brena. Com o empate, o Palmeiras assumiu a liderança, já que o rival Corinthians não pontuou.

‌



Realidade Jovem 0 X 4 Ferroviária

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na primeira partida após a demissão da treinadora Jessica de Lima, que estava no comado das Guerreiras Grenás há quase três anos, a Ferroviária goleou o Realidade Jovem. A equipe de Araraquara aplicou um sonoro 4 a 0, com gols de Micaelly, Millene, Duda e Catyellen. A equipe de Araraquara (SP) está na terceira colocação, com sete pontos, enquanto o Realidade Jovem amarga a lanterna, sem ter pontuado até agora.

Ranking dos Palpites RECORD NEWS

Camila Juliotti assumiu a liderança do ranking ao cravar o resultado do duelo entre São Paulo e Corinthians, garantindo dez pontos. Além de acertar o placar, Camila foi a única participante a palpitar na vitória são-paulina, pontuando sozinha. A comentarista agora tem 15 pontos. Lucas Pereira, Caique Resende, Nayara Inorro e Matheus Teixeira estão com cinco pontos, enquanto Mary Silvestre ainda não pontuou.

Ranking Palpites Record News Arte/R7