Promotoria denuncia seis por assassinato de delator do PCC em aeroporto de São Paulo Record News|Do canal Record News no YouTube 17/03/2025 - 21h56 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h13 )

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) denunciou nesta segunda-feira (17), três policiais militares por suspeita de envolvimento no assassinato de Antonio Vinícius Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) executado a tiros de fuzil na saída do Aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024.

