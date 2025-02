‘Record News Contra Dengue’ - emissora lança campanha para eliminar a disseminação do Aedes aegypti O objetivo é mobilizar a população no combate ao mosquito e cobrar ações das autoridades Record News|Do R7 12/02/2025 - 16h03 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para fortalecer o combate à doença, a RECORD NEWS criou um canal exclusivo no Whatsapp para que a população faça a denúncia Divulgação/RECORD NEWS

Diante do aumento expressivo dos casos de dengue em São Paulo, impulsionado pelas altas temperaturas, a RECORD NEWS reforça seu compromisso com a informação ao lançar a campanha “Record News Contra Dengue”. A iniciativa tem o objetivo de alertar a população sobre os riscos da doença, incentivar a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti e cobrar medidas efetivas das autoridades.

O estado de São Paulo vive um cenário alarmante em 2025, com números que podem superar os registros trágicos de 2024. Até fevereiro, foram contabilizados 269.919 casos prováveis de dengue no Brasil, sendo 157.783 apenas no estado paulista. O número de óbitos já chega a 67, e os dados indicam um crescimento acelerado: em janeiro, foram registrados 104.242 casos, um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para fortalecer o combate à doença, a RECORD NEWS criou um canal exclusivo no Whatsapp para que a população faça a denúncia. “Por meio de um canal exclusivo no Whatsapp, a emissora recebe denúncias sobre possíveis criadouros do mosquito, verifica as informações, divulga os casos e pressiona os órgãos responsáveis para que medidas sejam tomadas”, destaca Camila Moraes, diretora de jornalismo do canal.

“Com essa iniciativa, reafirmamos nosso compromisso com a sociedade, prestando um serviço de utilidade pública e exigindo das autoridades um combate mais eficiente à dengue. A doença voltou a ser um problema grave neste verão de 2025, assim como em 2024, quando lançamos essa campanha”, completa Camila.

Para denunciar possíveis criadouros do mosquito, basta enviar fotos e informações pelo WhatsApp (11) 3300-5555. Após o envio, o denunciante recebe um protocolo para acompanhar a solicitação.