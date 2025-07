Clima desafia produtores de trigo no sul do Brasil Chuvas intensas e geadas afetam lavouras na região sul Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h00 ) twitter

Produtores de trigo no sul do Brasil enfrentam desafios no campo devido aos eventos climáticos

Os produtores de trigo no sul do Brasil enfrentam desafios devido às condições climáticas adversas. As chuvas intensas no Rio Grande do Sul e as geadas no centro-sul interromperam trabalhos de campo e causaram perdas em algumas lavouras. Especialistas do Cepea observam que o clima frio pode beneficiar o desenvolvimento das plantas.

Dados da Conab indicam que até 21 de junho, 56,6% da área destinada ao cultivo de trigo no Brasil foi semeada. A companhia também confirmou o início da semeadura em Santa Catarina e da colheita em Goiás.

Assista ao vídeo - Produtores de trigo no sul do Brasil enfrentam desafios no campo devido aos eventos climáticos

