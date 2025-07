Produtor mineiro conquista principal prêmio no maior concurso de queijos artesanais das Américas

O produtor Jaime Porfírio, representado por sua prima Tatiany Barros, conquistou o prêmio Super Ouro na 5ª edição da ExpoQueijo Brasil . O queijo vencedor foi o Pedra do Segredo, produzido na pequena cidade de Alagoa (MG), que tem pouco mais de 2.000 habitantes.



Considerado o maior concurso de queijos artesanais certificados das Américas, o evento reuniu, na última segunda-feira (30), mais de mil queijos vindos de 16 países e 18 estados brasileiros. Os produtos foram avaliados por 200 jurados, em três etapas rigorosas , com base em sete atributos sensoriais, incluindo cor, textura e sabor.



O concurso distribui medalhas de ouro, prata e bronze em 42 categorias, mas apenas um queijo recebe o prêmio Super Ouro, concedido àquele que atinge a maior pontuação de toda a edição. Em anos anteriores, a premiação máxima foi conquistada por produtores da Argentina e da Itália.



O grande vencedor deste ano, o Pedra do Segredo, é feito com leite cru e passa por uma maturação de mais de 180 dias. "Alagoa se tornou grandiosa demais", comemorou Tatiany.



Em 2024, o queijo minas artesanal recebeu um importante reconhecimento internacional ao ser declarado patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO , na categoria “Modos de Fazer”.