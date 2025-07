Declínio populacional de jumentos ameaça espécie no Brasil População caiu de 1,37 milhão em 1999 para cerca de 78 mil em 2025 Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 16h03 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h03 ) twitter

Pele valiosa e abandono: entenda por que os jumentos estão sumindo e podem ser extintos

A população de jumentos no Brasil sofreu uma redução drástica nas últimas três décadas, passando de 1,37 milhão em 1999 para aproximadamente 78 mil em 2025. Essa queda de 94% é preocupante e destaca a ameaça de extinção desses animais no país.

O principal fator para essa redução é o aumento do abate de jumentos para a exportação de suas peles para o mercado chinês. A medicina tradicional asiática valoriza o colágeno obtido dessas peles. Entre 2018 e 2024, cerca de 248 mil jumentos foram abatidos sob inspeção federal para atender a essa demanda.

A mecanização das áreas rurais com tratores e motocicletas também contribuiu para a diminuição do valor econômico dos jumentos, levando ao abandono de muitos deles, especialmente no Nordeste. Esses animais agora vagam pelas estradas, tornando-se alvos fáceis para captura e abate.

Historicamente essenciais no transporte rural, os jumentos ainda não são considerados ameaçados globalmente. No entanto, populações regionais enfrentam riscos imediatos de desaparecimento, ressaltando a necessidade urgente de medidas protetivas eficazes.

