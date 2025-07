Chuvas no Mato Grosso podem ter prejudicado qualidade do algodão, diz diretor da Abrapa

O relatório da safra de junho de 2025, divulgado pela Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão) no início desta semana, mostra que a área plantada deve crescer 10,2%, mas a produtividade deve ter queda na safra 2024/2025 . Segundo a associação, a produção total de algodão cresceu 7,1% na safra.



Em entrevista ao Record News Rural desta sexta-feira (4), Marcio Portocarrero, diretor-executivo da Abrapa, explica que a queda na produtividade é uma estimativa baseada em fenômenos climáticos que afetaram as plantações — como a seca na Bahia e chuvas fora de época no Mato Grosso.



“Na verdade, chuva na colheita nunca é bom, porque prejudica bastante a qualidade do algodão. [...] A previsão de queda ainda não se pode confirmar, mas vamos saber isso daqui a uns dois meses, talvez”, relata. O diretor ainda diz que a perda de produção, se pequena, não vai comprometer o cumprimento de contratos.



Segundo Portocarrero, o Mato Grosso é responsável por 73% da área cultivada do algodão, seguido da Bahia, com cerca de 15%. O restante é distribuído por outros dez estados. “A locomotiva do algodão no Brasil é o Mato Grosso, e isso muito em função da possibilidade de segunda safra que tem lá — depois que colhe a soja, entra o algodão. O clima que permite isso não se viabiliza em outras regiões do país”, completa.