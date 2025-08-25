Logo R7.com
Embrapa desenvolve tecnologia para auxiliar na produção de macadâmia

NutWeb ajuda agricultores a combater pragas e aumentar produção da noz

Record News Rural

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A produção de macadâmia no Brasil deve alcançar 5 mil toneladas em 2024, com 60% destinadas à exportação.
  • A Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital que mapeia pragas que afetam a cultura da macadâmia.
  • O monitoramento começou em setembro de 2019 e revelou 18 espécies exóticas de pragas ausentes no Brasil, representando riscos.
  • O NutWeb oferece informações detalhadas sobre pragas, auxiliando produtores e formuladores de políticas públicas, sendo disponível gratuitamente online.

 

Produção de macadâmia cresce no Brasil e ganha apoio de tecnologia da Embrapa

A produção de macadâmia no Brasil está em expansão, alcançando cerca de 5 mil toneladas em 2024, com 60% destinadas à exportação. Para apoiar esse crescimento, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital gratuito que mapeia pragas que afetam esta cultura no Brasil e em mais de 20 países.

A pesquisa começou em setembro de 2019 e incluiu monitoramento em Dois Córregos (SP), responsável por metade da produção nacional. Uma descoberta importante foi a identificação de 18 espécies exóticas classificadas como pragas quarentenárias ausentes no Brasil, representando riscos para várias culturas.

O NutWeb oferece uma interface interativa para busca detalhada sobre cada espécie identificada, incluindo danos causados, hábitos alimentares e imagens dos insetos. Essa ferramenta apoia produtores e pesquisadores no monitoramento de pragas e na formulação de políticas públicas, estando disponível gratuitamente no site da Embrapa.

Perguntas e Respostas

Qual é a expectativa de produção de macadâmia no Brasil em 2024?


A expectativa é que a produção de macadâmia no Brasil atinja cerca de 5 mil toneladas, com 60% dessa quantidade destinada à exportação.

Como a Embrapa está apoiando o crescimento da produção de macadâmia?


A Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital gratuito que mapeia pragas que afetam a cultura da macadâmia no Brasil e em mais de 20 países.

Quais descobertas foram feitas durante a pesquisa sobre pragas da macadâmia?


A pesquisa identificou 18 espécies exóticas classificadas como pragas quarentenárias ausentes no Brasil, as quais representam riscos para várias culturas.

Que recursos o NutWeb oferece aos produtores e pesquisadores?

O NutWeb oferece uma interface interativa para busca detalhada sobre cada espécie identificada, incluindo informações sobre danos, hábitos alimentares e imagens dos insetos, apoiando no monitoramento de pragas e na formulação de políticas públicas.

Assista ao vídeo - Produção de macadâmia cresce no Brasil e ganha apoio de tecnologia da Embrapa

Últimas


