Embrapa desenvolve tecnologia para auxiliar na produção de macadâmia NutWeb ajuda agricultores a combater pragas e aumentar produção da noz Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A produção de macadâmia no Brasil deve alcançar 5 mil toneladas em 2024, com 60% destinadas à exportação.

A Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital que mapeia pragas que afetam a cultura da macadâmia.

O monitoramento começou em setembro de 2019 e revelou 18 espécies exóticas de pragas ausentes no Brasil, representando riscos.

O NutWeb oferece informações detalhadas sobre pragas, auxiliando produtores e formuladores de políticas públicas, sendo disponível gratuitamente online.

Produção de macadâmia cresce no Brasil e ganha apoio de tecnologia da Embrapa

A produção de macadâmia no Brasil está em expansão, alcançando cerca de 5 mil toneladas em 2024, com 60% destinadas à exportação. Para apoiar esse crescimento, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital gratuito que mapeia pragas que afetam esta cultura no Brasil e em mais de 20 países.

A pesquisa começou em setembro de 2019 e incluiu monitoramento em Dois Córregos (SP), responsável por metade da produção nacional. Uma descoberta importante foi a identificação de 18 espécies exóticas classificadas como pragas quarentenárias ausentes no Brasil, representando riscos para várias culturas.

O NutWeb oferece uma interface interativa para busca detalhada sobre cada espécie identificada, incluindo danos causados, hábitos alimentares e imagens dos insetos. Essa ferramenta apoia produtores e pesquisadores no monitoramento de pragas e na formulação de políticas públicas, estando disponível gratuitamente no site da Embrapa.

Perguntas e Respostas

Qual é a expectativa de produção de macadâmia no Brasil em 2024?

‌



A expectativa é que a produção de macadâmia no Brasil atinja cerca de 5 mil toneladas, com 60% dessa quantidade destinada à exportação.

Como a Embrapa está apoiando o crescimento da produção de macadâmia?

‌



A Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital gratuito que mapeia pragas que afetam a cultura da macadâmia no Brasil e em mais de 20 países.

Quais descobertas foram feitas durante a pesquisa sobre pragas da macadâmia?

‌



A pesquisa identificou 18 espécies exóticas classificadas como pragas quarentenárias ausentes no Brasil, as quais representam riscos para várias culturas.

Que recursos o NutWeb oferece aos produtores e pesquisadores?

O NutWeb oferece uma interface interativa para busca detalhada sobre cada espécie identificada, incluindo informações sobre danos, hábitos alimentares e imagens dos insetos, apoiando no monitoramento de pragas e na formulação de políticas públicas.

Assista ao vídeo - Produção de macadâmia cresce no Brasil e ganha apoio de tecnologia da Embrapa

Veja também

‌



Nova ferramenta interativa promete reduzir prejuízos e alavancar a produção nacional

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Produção de macadâmia cresce no Brasil e ganha apoio de tecnologia da Embrapa 'Moratória da soja nada mais é do que um cartel', afirma executivo ao celebrar suspensão da prática Gasto ou investimento? Entenda como o seguro rural pode ser um aliado em meio às mudanças climáticas Mandioca preserva tradição e se torna fonte de renda para milhares de famílias na zona rural Em meio ao tarifaço, exportação brasileira de carne bovina registra aumento de 25% em agosto Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo Produtor transforma rebanho de carneiros em negócio rentável no Triângulo Mineiro Estados Unidos devem terminar 2024 como maior importador de ovos do Brasil, diz presidente da ABPA Preço do algodão em pluma recua e atinge menor patamar desde novembro de 2024 Redução no preço do arroz pode ser explicada por ‘queda de braço’ entre produtores e compradores ‘Foguetinha’: menina de 10 anos se destaca nos rodeios e é promessa para competição de Barretos Trigo tem redução de 16,7% na área plantada, mas compensa com previsão de aumento de 19% na produção Evento que destaca inovação no campo reúne agricultores familiares no agreste pernambucano Volume negociado de açúcar cristal registra alta de quase 60% em agosto Taxação sobre o mel brasileiro pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano Veto que incluiria norte e noroeste do Rio no mapa do semiárido brasileiro frusta produtores rurais Fazenda no interior de Goiás aposta no trabalho compartilhado para a produção de queijo artesanal Estoque elevado de soja da safra 24/25 impede valorização do grão no mercado interno Alta oferta nas principais regiões produtoras derruba preço do feijão-carioca Brasil precisa negociar até a 'exaustão' e abrir novos mercados para lidar com tarifaço; entenda

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!