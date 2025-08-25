Embrapa desenvolve tecnologia para auxiliar na produção de macadâmia
NutWeb ajuda agricultores a combater pragas e aumentar produção da noz
A produção de macadâmia no Brasil está em expansão, alcançando cerca de 5 mil toneladas em 2024, com 60% destinadas à exportação. Para apoiar esse crescimento, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital gratuito que mapeia pragas que afetam esta cultura no Brasil e em mais de 20 países.
A pesquisa começou em setembro de 2019 e incluiu monitoramento em Dois Córregos (SP), responsável por metade da produção nacional. Uma descoberta importante foi a identificação de 18 espécies exóticas classificadas como pragas quarentenárias ausentes no Brasil, representando riscos para várias culturas.
O NutWeb oferece uma interface interativa para busca detalhada sobre cada espécie identificada, incluindo danos causados, hábitos alimentares e imagens dos insetos. Essa ferramenta apoia produtores e pesquisadores no monitoramento de pragas e na formulação de políticas públicas, estando disponível gratuitamente no site da Embrapa.
Perguntas e Respostas
Qual é a expectativa de produção de macadâmia no Brasil em 2024?
A expectativa é que a produção de macadâmia no Brasil atinja cerca de 5 mil toneladas, com 60% dessa quantidade destinada à exportação.
Como a Embrapa está apoiando o crescimento da produção de macadâmia?
A Embrapa Meio Ambiente desenvolveu o NutWeb, um sistema digital gratuito que mapeia pragas que afetam a cultura da macadâmia no Brasil e em mais de 20 países.
Quais descobertas foram feitas durante a pesquisa sobre pragas da macadâmia?
A pesquisa identificou 18 espécies exóticas classificadas como pragas quarentenárias ausentes no Brasil, as quais representam riscos para várias culturas.
Que recursos o NutWeb oferece aos produtores e pesquisadores?
O NutWeb oferece uma interface interativa para busca detalhada sobre cada espécie identificada, incluindo informações sobre danos, hábitos alimentares e imagens dos insetos, apoiando no monitoramento de pragas e na formulação de políticas públicas.
