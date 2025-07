Impacto da tarifa de Trump sobre café brasileiro pode ser amenizado Tarifa de 50% sobre produtos brasileiros entra em vigor em agosto; café pode ficar isento Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h23 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h23 ) twitter

Café pode ficar em lista de exceção da tarifa de Trump, diz diretor do Cecafé

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, com vigência prevista para iniciar em 1º de agosto. A decisão gerou apreensão no setor agropecuário brasileiro, especialmente no mercado de café.

O Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) expressou preocupação com o aumento dos custos para consumidores e prejuízos às empresas brasileiras. Os Estados Unidos são o principal destino do café brasileiro, importando mais de 8 milhões de sacas no ano passado.

Marcos Matos, diretor do Cecafé, afirmou que há esforços para incluir o café em uma lista de exceções à tarifa, já que os EUA não produzem esse produto internamente. Ele destacou que cada dólar gasto pelos americanos na importação de café brasileiro gera US$43 na economia local.

A situação é comparável a outras tarifas aplicadas a países como Vietnã e Indonésia. Alterações na taxa ou em sua data de implementação ainda podem ocorrer antes da entrada em vigor.

