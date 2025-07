Robô movido a energia solar é testado em plantações para enfrentar escassez de mão de obra nos EUA

Para lidar com a escassez de mão de obra no campo, uma empresa nos Estados Unidos desenvolveu um robô agrícola que opera de forma autônoma e sustentável em plantações na Califórnia.



Alimentado por energia solar , o equipamento — uma espécie de carrinho inteligente — está sendo testado em lavouras de algodão . Ele é capaz de identificar fileiras de cultivo e remover seletivamente ervas daninhas , sem utilizar combustíveis ou produtos químicos.



Equipado com câmeras, inteligência artificial e braços metálicos com pequenas lâminas, o robô desliga automaticamente ao anoitecer e retoma as atividades ao nascer do sol. A proposta da empresa responsável pela tecnologia é regenerar o solo por meio da robótica, com a premissa de que a saúde das pessoas começa na terra e que é possível praticar uma agricultura limpa .



Cada unidade custa cerca de US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil, na cotação atual), e a ideia é que os trabalhadores do campo deixem as tarefas repetitivas e passem a monitorar os robôs, assumindo funções mais técnicas e menos exaustivas no processo produtivo .