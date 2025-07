Como a população brasileira pode ser afetada por taxa de 50% imposta por Donald Trump

Em entrevista ao Hora News desta quinta-feira (10), o economista Hugo Garbe afirma que a atual disputa geopolítica e geoeconômica pode impactar diretamente a vida dos brasileiros. Segundo ele, a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros comercializados com os Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump, encarece os itens e os torna menos competitivos no mercado internacional, “abrindo espaço para outros países”.



“São indústrias nacionais que vão deixar de vender”, alerta o economista, ressaltando que, no longo prazo, o efeito pode ser o aumento do desemprego e aumento da inflação .



Garbe também destaca que Brasil e Estados Unidos sempre mantiveram uma relação amistosa, mas que a carta escrita por Trump “tem um tom político”. Para ele, o governo brasileiro precisa, neste momento, de racionalidade econômica, “inteligência e diplomacia o suficiente” para negociar. Os Estados Unidos são uma das maiores potências econômicas do mundo, e não se deve entrar em "rota de colisão" com eles, afirma. "Caso contrário, quem perde é o brasileiro", conclui.