Impacto das tarifas de Donald Trump no suco de laranja brasileiro Medidas tarifárias elevam preços nos EUA e afetam exportações brasileiras Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h32 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Americanos já sentem no bolso os efeitos da tarifa sobre produtos brasileiros

Desde a imposição de uma tarifa de 50% por Donald Trump sobre produtos brasileiros, os efeitos já são sentidos nos Estados Unidos, especialmente no setor de suco de laranja. O Brasil lidera as exportações globais do produto, responsável por cerca de 70% do mercado mundial, com exportações para os EUA totalizando mais de R$ 1,3 bilhão em 2024.

Nos Estados Unidos, aproximadamente 80% do suco consumido é brasileiro, principalmente na forma congelada e concentrada. A medida visa proteger produtores americanos, sobretudo na Flórida, que enfrenta desafios devido a doenças bacterianas e eventos climáticos que afetaram drasticamente a produção local desde os anos 2000.

A Califórnia agora lidera a produção nacional de laranjas, mas não consegue suprir toda a demanda interna. Com o aumento das tarifas, o índice de preços ao consumidor americano registrou alta de 2,7% em junho, marcando a inflação mais alta desde fevereiro. Enquanto isso, produtores brasileiros temem cortes de contratos e possíveis demissões devido à disputa comercial em curso.

Assista ao vídeo - Americanos já sentem no bolso os efeitos da tarifa sobre produtos brasileiros