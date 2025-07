Moagem de cana no Centro-Sul registra queda significativa em junho Produção de açúcar e etanol também sofre redução Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h33 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h33 ) twitter

Na segunda quinzena de junho, a moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil caiu para 42,71 milhões de toneladas, uma redução de 12,86% em relação à safra anterior (2024/2025). Até 1º de julho, o acumulado da safra atingiu 206,2 milhões de toneladas, representando uma retração de 14,06% em comparação com o mesmo período do ciclo anterior.

A produção de açúcar nos primeiros 15 dias de junho totalizou 2,84 milhões de toneladas, marcando uma queda de 12,98% em relação ao mesmo período da safra passada. Desde o início do ciclo atual, a redução acumulada é de 14,06%.

Na mesma quinzena, a fabricação de etanol pelas usinas do Centro-Sul somou 1,92 bilhão de litros. Desse total, foram produzidos 1,17 bilhão de litros de etanol hidratado e 742,96 milhões de litros de etanol anidro, resultando em uma queda aproximada de 17%.

