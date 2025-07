Exportações brasileiras de ovos crescem 192%, e preços estão caindo no mercado interno

As exportações brasileiras de ovos atingiram volume e receita recordes no primeiro semestre de 2025, segundo dados do setor. Entre janeiro e junho, o país embarcou 24,9 mil toneladas de ovos in natura e processados — um salto de 192% em relação ao mesmo período de 2024. A receita obtida também impressiona, com US$ 57,8 milhões (R$ 322 milhões, na cotação atual), crescimento de 216% na comparação anual.



Apenas em junho, foram exportadas 6,5 mil toneladas, alta de 308%, com arrecadação 289% superior. Os principais compradores foram Estados Unidos, México e Japão.



Apesar do desempenho externo, os preços no mercado interno vêm recuando, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Com o recesso escolar , parte da produção é redirecionada ao consumo doméstico, aumentando a oferta e pressionando as cotações em várias regiões.