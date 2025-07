Ranch Sorting desafia peões em Governador Valadares com prêmios de R$68 mil Competição destaca habilidade de peões e cavalos, reforçando regras contra maus-tratos Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 17h21 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h21 ) twitter

O Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Valadares, Minas Gerais, recebe o emocionante evento de Ranch Sorting. A competição desafia duplas de peões montadas a cavalo a moverem bois numerados em ordem específica para uma arena vizinha em até 60 segundos. O sucesso depende da sincronia perfeita entre cavalo e cavaleiro.

Com prêmios que somam R$68 mil, o evento atrai competidores de todo o Brasil e enfatiza regras rigorosas que proíbem qualquer forma de maus-tratos aos animais. “Não se pode bater no gado ou no cavalo; qualquer infração resulta em desclassificação”, explica Nuno Eduardo Silva, organizador do evento.

Além do aspecto esportivo, o Ranch Sorting é uma tradição familiar que reúne diferentes gerações em torno da cultura equestre e das habilidades no manejo do gado. “Tem que ter muita técnica e inteligência”, comenta Guilherme Amaral, um dos competidores.

