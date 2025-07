Americanos já sentem no bolso os efeitos da tarifa sobre produtos brasileiros

Desde que Donald Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros , os efeitos já começam a ser sentidos nos Estados Unidos. Um dos setores mais impactados é o de suco de laranja . O Brasil lidera as exportações globais e é responsável por cerca de 70% do mercado mundial, sendo que 80% do suco consumido pelos americanos vem do Brasil, principalmente na forma congelada e concentrada.



Só em 2024, o Brasil exportou mais de R$ 1,3 bilhão em suco de laranja para os EUA. O preço da bebida, com a nova tarifa, subiu nas prateleiras, e o índice de preços ao consumidor americano registrou alta de 2,7% em junho, o ritmo mais acelerado de inflação desde fevereiro. A produção interna de laranja nos Estados Unidos não é suficiente para atender à demanda.



A Flórida, que já chegou a responder por mais de 80% da produção nacional nos anos 1990, sofreu quedas drásticas nas últimas décadas devido a uma doença bacteriana que impede o amadurecimento da fruta e destrói os pomares. Tempestades e furacões agravaram ainda mais o cenário. Atualmente, a Califórnia lidera a produção nacional, mas não consegue suprir o mercado sozinha.