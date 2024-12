Análise: como o acordo entre Mercosul e União Europeia será a alternativa perfeita para ambos

Em entrevista ao Record News Rural nesta quinta-feira (5), o analista internacional Vladimir Feijó afirma que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia , que está em negociação no Uruguai, pode ser “uma ótima alternativa para evitar as flutuações de câmbio ou de juros no combate à inflação”. Ele lembra que o “mundo está apreensivo” com o novo mandato de Donald Trump, que deve priorizar a política protecionista . “Seria interessante para os dois blocos se complementar nessas circunstâncias de dificuldade global”, comenta Feijó.