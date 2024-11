Ainda é um sonho? Entenda se é possível que o Mercosul entre em acordo com a União Europeia

Em entrevista à RECORD NEWS, Fábio Astrauskas, economista e CEO da Siegen, afirmou que o possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia “é uma novela que se estende, a rigor, há 25 anos”. Astrauskas explicou que o projeto nunca saiu do papel devido a diversas restrições impostas por países da comunidade europeia, especialmente no que diz respeito a tarifas — um ponto que, segundo ele, é economicamente mais interessante para o Brasil.



A projeção é de que a reunião para decidir o acordo ocorra em 6 de dezembro. Contudo, o economista destacou que ainda há entraves significativos vindos de países como França, Itália e Países Baixos, além de outras nações. Apesar disso, Astrauskas acredita na efetivação do acordo, mas ressalta que o Brasil terá que ceder em alguns momentos, principalmente em questões relacionadas à legislação ambiental .