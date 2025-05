Cuba: serviço de celular começa a ser restaurado após interrupção; país convive com 'apagões'

O serviço de celular em Cuba começou a ser restaurado após ser interrompido na região de Havana. A empresa de telecomunicações do país afirmou que os dados móveis já começaram a voltar e que está trabalhando pela manutenção dos serviços de SMS e chamada de voz. A instabilidade acontece no momento em que o país sofre com apagões diários que afetam as atividades econômicas.