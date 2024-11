Trump pode abrir mão de visão protecionista no segundo mandato, diz especialista

O economista Igor Lucena comentou, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (28), a escolha de Brooke Rollins para a Secretaria de Agricultura do governo de Donald Trump . Segundo Lucena, apesar de sua proximidade com Trump, Brooke é uma surpresa, pois seu perfil moderado e aberto a negociações não condiz com o interesse do empresário em estabelecer uma economia protecionista , voltada para o mercado americano. "É uma amostra de que Trump pode abrir mão dessa visão."