Trump propõe normalização das relações diplomáticas entre Síria e Israel; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14), o professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense Vitélio Brustolin comenta o fim das sanções dos Estados Unidos à Síria .



“Esse foi um anúncio importante dessa viagem do Trump. A Síria ficou durante muito tempo sob a ditadura da família Assad. [...] Quem assumiu o poder, o Ahmed al-Sharaa , era visto como alguém questionável. Ainda existem muitas interrogações sobre ele, porque ele foi membro da Al-Qaeda”, afirma Brustolin.



Segundo o especialista, Trump dá um voto de confiança para a Síria “demonstrar seu potencial para grandeza”. “O que o Trump está pedindo para a Síria é para ela fazer parte dos Acordos de Abraão, ou seja, está propondo a normalização das relações diplomáticas dos EUA com a Síria e a normalização das relações diplomáticas da Síria com Israel”, completa.