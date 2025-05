Chuva pode voltar a castigar lavoura de arroz e aumentar prejuízo no RS

Em entrevista ao Record News Rural desta segunda-feira (12), o presidente da Federarroz (Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul), Alexandre Velho, afirma que o setor vive um momento delicado um ano após as enchentes que devastaram o estado , provocando dificuldades logísticas e aumento expressivo dos custos de produção.



"Estamos nos encaminhando para o final da safra deste ano e novamente com muitos problemas com relação ao clima", explica Velho ao pontuar que as chuvas fortes impediram a conclusão da colheita em algumas regiões e provocaram a elevação dos rios, o que gera perdas de produtividade e impede o andamento dos trabalhos no campo .



O chamado “acabamento” – fase crítica da lavoura em que vento e excesso de água danificam as plantas – tem se tornado um desafio recorrente, segundo o presidente da Fedearroz, especialmente na região central do estado, onde rios que descem da Serra Gaúcha voltaram a transbordar.



A crise climática e seus efeitos diretos sobre a produção têm levado o setor a buscar alternativas de fôlego financeiro. Segundo Velho, há discussões em curso sobre prorrogação de financiamentos e medidas para aliviar o endividamento de quem perdeu parte ou toda a colheita .