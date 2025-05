Exportações de café registram queda de 27,7% em abril, mas receita cambial sobe quase 42%

O Brasil registrou uma queda de 27,7% nas exportações de café no mês de abril, na comparação com o mesmo período de 2024. No entanto, dados do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) divulgados na segunda-feira (12) apontam que, apesar da redução, a receita cambial atingiu o valor de US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,3 bilhões, na cotação atual), uma alta de quase 42%.



Considerando o acumulado do ano-safra 2024/2025, os embarques nos dez meses indicam desempenho recorde. O crescimento em volume foi de 1,5% e, em receita, de 56,3%, em relação à temporada anterior. Comparando com os quatro primeiros meses de 2025, as vendas para o exterior caíram 15,5%, enquanto a receita cambial disparou 51%.



O café arábica foi o mais exportado no primeiro quadrimestre. Mesmo com a queda de 11% nas importações, os Estados Unidos foram os principais parceiros comerciais dos grãos brasileiros. Para 2025, a projeção, se confirmadas as condições climáticas esperadas, é de uma safra com potencial significativo.