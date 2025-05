Brasil amplia exportações de carne para fortalecer as relações comerciais com a China

O Brasil anunciou, nesta terça-feira (13), que vai ampliar o mercado de carnes para estreitar as negociações com a China , a principal parceira comercial de proteína do país. Os asiáticos vão importar miúdos de frango, incluindo coração, fígado e moela, além de carne de pato e de peru.



Em 2024, mais de 770 mil tonelada de frango e suínos da indústria nacional foram exportados para a China. A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) considera essa conquista como uma demonstração da confiança chinesa na capacidade brasileira de fornecer produtos de alta qualidade.