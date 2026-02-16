Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confira o 'Soltando os Bichos' deste domingo (15)

Programa da RECORD NEWS mostra a interação entre pets e seus tutores

Soltando os Bichos|Do R7

  • Google News

No programa "Soltando os Bichos" deste domingo (15), os animais de estimação protagonizaram cenas que divertiram a web. href=https://noticias.r7.com/record-news/>aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Animais
  • Pets
  • animal-de-estimacao
  • soltando-os-bichos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.