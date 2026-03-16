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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (15)

Programa apresentou um episódio repleto de situações cômicas com animais de estimação

Soltando os Bichos|Do R7

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De atos preguiçosos a hamster faminto, programa da RECORD NEWS divertiu a web neste fim de semana.

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